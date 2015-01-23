Из-за угрозы терактов патрули правоохранителей будут увеличены вдвое по всей стране

Об этом на селекторном совещании с участием председателя СНБО и руководителей силовых ведомств заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Еспресо.TV.

По словам министра, новые патрули "не будут стесняться особого вооружения".

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"К милицейским патрулям также присоединятся оперативники СБУ, как это происходит в Харькове, и курсанты высших военных учебных заведений и заведений МВД и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - добавил Аваков.

"По всей стране эти патрули будут предупреждать террористическую угрозу", - заявил министр, добавив, что особое внимание будет уделяться в Луганской и Донецкой областях.