Из-за угрозы терактов патрули правоохранителей будут увеличены вдвое по всей стране
По всей территории Украины на улицах городов и в районах стратегических объектов будут действовать двойные патрули, которые должны предупреждать террористические акты.
Об этом на селекторном совещании с участием председателя СНБО и руководителей силовых ведомств заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает Еспресо.TV.
По словам министра, новые патрули "не будут стесняться особого вооружения".
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"К милицейским патрулям также присоединятся оперативники СБУ, как это происходит в Харькове, и курсанты высших военных учебных заведений и заведений МВД и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - добавил Аваков.
"По всей стране эти патрули будут предупреждать террористическую угрозу", - заявил министр, добавив, что особое внимание будет уделяться в Луганской и Донецкой областях.