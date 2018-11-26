Военное положение во всей Украине будет введено только в случае наземной операции войск РФ - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение в ряде областей будет введено только в случае наземной операции регулярных войск РФ за пределами операции Объединенных сил и незаконно аннексированного Крыма.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время заседания Верховной Рады по утверждению указа президента о введении в Украине военного положения.

«Подчеркиваю, что особое (военное - УНИАН) положение будет введено только в случае наземной операции регулярных войск РФ за пределами операции Объединенных сил и за пределами незаконно аннексированного Крыма», - отметил он.

По словам Порошенко, если совместными усилиями удастся избежать наземной российской военной агрессии, то не будет введения ограничения прав и свобод.

«А в указе я попросил дать право президенту - как только российский солдат пересечет границу, я не буду терять ни секунды для того, чтобы обеспечить защиту украинской земли», - добавил глава государства.