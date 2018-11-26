Австрия созывает совещание постпредов ЕС из-за нападения России на украинские корабли

Представитель правительства Австрии отметила, что сейчас идет сбор и изучение всех деталей инцидента возле Керченского пролива.

На фоне эскалации напряжения между Россией и Украиной австрийское председательство созывает на 27 ноября заседание так называемого Политического комитета и комитета пр безопасности на уровне постоянных представителей государств Евросоюза.

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Об этом сегодня в Брюсселе сообщила Карин Кнайсл, министр Австрии по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел, передает радио Свобода. «Австрия и ее правительство призвали провести завтра встречу Политического комитета и комитета пр безопасности. Цель – найти общую позицию Европейского союза. Сегодня будет заседание Совета Безопасности ООН», – сообщила австрийский министр.

Представитель правительства Австрии, которая руководит Советом ЕС, отмечает, что австрийское председательство в настоящее время целиком углублено в сбор и изучение всех деталей инцидента возле Керченского пролива.

«Мы находимся в процессе сбора всех элементов, относительно того, что именно и когда случилось. Я обратилась к генеральному секретарю министерства иностранных дел Австрии с требованием связаться с послами России и Украины, чтобы выразить им нашу глубокую озабоченность и заверить, что мы работаем над дээскалацией ситуации», – заявила Карин Кнайсл.

Она добавляет, что все время находится на связи со своими коллегами и партнерами в поиске решения и для «предоставления им отдельных приказов и директив».

Как сообщал УНИАН, 25 ноября российские пограничники в Керченском проливе открыли огонь по украинским кораблям и захватили три корабля. Шесть украинских военных ранены, двое в тяжелом состоянии.