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МИД экстренно консультируется с ЕС и НАТО по ситуации в Керченском проливе - СМИ

21:08, 25 ноября 2018
Политика
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Фото УНИАН

Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в ведомстве.

На вопрос, действительно ли речь идет о захвате украинских кораблей, собеседник ответил: "Пока нет, но ситуация достаточно серьезная".

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