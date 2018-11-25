МИД экстренно консультируется с ЕС и НАТО по ситуации в Керченском проливе - СМИ

В МИД заявили журналистам, что ситуация "достаточно серьезная".

Руководство МИД Украины проводит экстренные консультации с ЕС и НАТО по ситуации в Керченском проливе.

Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в ведомстве.

На вопрос, действительно ли речь идет о захвате украинских кораблей, собеседник ответил: "Пока нет, но ситуация достаточно серьезная".