Климкин: РФ должна привезти лидеров боевиков на переговоры контактной группы
11:21, 22 января 2015Политика
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Россия пообещала присутствие лидеров боевиков "ДНР" и "ЛНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого на ближайшем заседании трехсторонней контактной группы.
Климкин сообщил, что РФ привезет на переговоры лидеров боевиков / Радио Свобода
Такая договоренность была достигнута в ходе вчерашней встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки", сообщил в своем "Твиттере" министр иностранных дел Павел Климкин.
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"Договорились, что трехсторонняя группа соберется обсудить отвод оружия. Мы настаивали, и Россия обещала привезти туда Захарченко и Плотницкого",– написал он.
Домовились, що 3стор група збереться обговорити відведення зброї. Ми наполягали і Росія обіцяла привезти туди Захарченка та Плотницького.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 22, 2015
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