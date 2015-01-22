Климкин: РФ должна привезти лидеров боевиков на переговоры контактной группы

11:21, 22 января 2015
Политика
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Россия пообещала присутствие лидеров боевиков "ДНР" и "ЛНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого на ближайшем заседании трехсторонней контактной группы. 

Климкин сообщил, что РФ привезет на переговоры лидеров боевиков / Радио Свобода

Такая договоренность была достигнута в ходе вчерашней встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки", сообщил в своем "Твиттере" министр иностранных дел Павел Климкин.

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"Договорились, что трехсторонняя группа соберется обсудить отвод оружия. Мы настаивали, и Россия обещала привезти туда Захарченко и Плотницкого",– написал он.

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