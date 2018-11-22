Украинская власть не несет ответственности за сайт "Миротворец" - посол в Германии

Немецкое министерство иностранных дел призвало Киев предпринять меры для закрытия сайта "Миротворец".

Украинская власть не несет ответственности за содержание сайта "Миротворец", и ее юридические возможности воздействия на этот "сугубо частный" ресурс являются ограниченными.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в статье Welt, передает "Европейская правда".

Немецкое министерство иностранных дел призвало Киев предпринять меры для закрытия сайта "Миротворец", на котором размещены перечни "антиукраинских деятелей", а недавно в списки добавили и экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

Посол Украины уверяет, что Киев "с вниманием принял к сведению" просьбу Берлина. "Однако Украина готова к серьезному продолжению дискуссии по проблеме "Миротворца" с немецкими партнерами. Лично я считаю, что пресловутый список является недопустимым и неуместным", - отметил Мельник.

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Дипломат осудил "страшные сценарии" в СМИ Германии о том, что Украина якобы желает смерти Шредеру.

"Выражаясь недипломатично, это является полнейшей глупостью. Это просто кормление пропагандистских нарративов Кремля", - считает посол.

По словам Мельника, эта ситуация отвлекает внимание от настоящей проблемы - лоббистских услуг, которые бывший немецкий канцлер предоставляет президенту РФ Владимиру Путину в Европе.

Шредер является председателем совета директоров крупнейшей российской энергетической компании "Роснефть" и личным другом Путина. Мельник также напомнил, что Шредер попал в список "врагов Украины" после слов о том, что аннексия Крыма должна быть признана.