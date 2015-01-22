В районе 31-го блокпоста идут бои

Об этом в эфире "112 Украина" заявил спикер АТО Леонид Матюхин. "29-й блокпост полностью под нашим контролем. Там продолжаются бои, боевики обстреливают… По крайней мере, вчера, когда мы там были, обстреливали из тяжелой артиллерии, из "Градов", - отметил Леонид Матюхин, добавив, что в районе 31-го блокпоста также продолжаются бои.

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Как сообщил УНИАН, вечером 21 января в антитеррористическом центре заявили, что ситуация в районе 29-го и 31-го блокпостов существенно не изменилась. "После того как вчера наступление противника было остановлено, силы АТО наносят артиллерийские удары по позициям нападавших и проводят перегруппировку для восстановления линии разграничения", - отметили в штабе АТО.