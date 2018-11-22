Аналитик оценил вероятность российского реванша на выборах президента

Политический аналитик Дмитрий Разумков считает маловероятной победу пророссийского кандидата на выборах президента.

Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков заявил, что шансов на российский реванш на предстоящих выборах почти нет.

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Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Если мы говорим о реванше, как возвращение и защите интересов России, то этим вопросом должна заниматься СБУ. Если такие факты есть, то эти люди должны попадать не на выборы, а в другие места. Если мы говорим о том, что сейчас проводится аналогия с "Оппозиционным блоком" и оппозиционной платформой "За життя", прямой связи не будет. Если мы посмотрим на поддержку электората, то шансов на то, что к власти придет "Оппозиционный блок" крайне мало. Это я говорю о выборах президента", - заявил он.