цей матеріал доступний українською

Аваков рассказал о важной роли Украины в поражении россиянина в Интерполе

03:17, 22 ноября 2018
Политика
161 0
Аваков прокомментировал поражение россиянина в борьбе за пост президента Интерпола / фото УНИАН

Об этом изданию «Обозреватель» сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он отметил, что высказанные им аргументы были услышаны представителями стран-членов Интерпола.

"На решение повлияли мощные лоббистские усилия нашей делегации. Лично встречался с представителями стран-членов Интерпола. В итоге наши аргументы и доводы, высказанные во время ряда двусторонних переговоров, были услышаны большинством делегаций", — сообщил Аваков.

Читайте такжеКлимкин прокомментировал избрание нового главы Интерпола

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в Дубае открылась 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола, где среди прочего продолжались консультации относительно кандидатуры нового президента. В конце сентября исчез тогдашний президент Интерпола Мэн Хунвэй, а потом он появился в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

Ранее "фаворитом" на выборах называли генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Он с 2006-го по 2011 год был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году Прокопчук стал вице-президентом Интерпола.

19 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания на должность руководителя организации представителя России.

Сегодня, 21 ноября, президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Интерпол#Арсен Аваков