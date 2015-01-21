Порошенко: 7% территории Украины оккупированы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на сессии "Будущее Украины" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Сейчас в Украине наиболее сложные времена в ее истории. Украина сейчас под агрессией, агрессией не только после аннексии Крыма, агрессия происходит, когда 7% нашей территории сейчас также оккупированы", - сказал он.

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