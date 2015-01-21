В ОБСЕ считают, что конфликт в Украине может усугубиться

Такое мнение высказал генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Занньер в интервью агентству AFP, сообщает ТАСС.

"Необходимо продолжить процесс политического урегулирования (на основе минских соглашений)", - заявил он.

Читайте такжеУкраина через ОБСЕ требует от России объяснений относительно войск у границы При этом Занньер выразил обеспокоенность тем, что кризис в Украине может усугубиться, поскольку "происходящие процессы не полностью находятся под контролем", происходящее в Украине - это "элемент нестабильности, который может усугубиться и трансформироваться в более широкий конфликт".