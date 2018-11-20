Верховная Рада не разрешила привлечь Березкина к уголовной ответственности

Ранее Комитет ВР по вопросам регламента признал представление на нардепа Березкина недостаточно мотивированным и необоснованным.

Верховная Рада не дала согласия на привлечение к уголовной ответственности, то есть не отменила депутатскую неприкосновенность народного депутата Украины Станислава Березкина (группа «Воля народа»).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 160 (при необходимых минимум 226 - УНИАН) депутатов.

В частности, в полном составе не голосовали фракция «Оппозиционный блок», а также группы «Воля народа» и «Видродження».

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В БПП за отмену депутатской неприкосновенности Березкина проголосовали 70 из 135 депутатов, в «Народном фронте» - 43 из 81, в «Самопомочи» - 15 из 25, от фракции "Радикальной партии" проголосовали всего 2 из 21, в «Батькивщине» - 7 из 20, а также 21 из 55 внефракционных депутатов.

После нерезультативного голосования ВР, соответственно, не голосовала за предоставление согласия на арест и задержание народного депутата, поскольку без отмены депутатской неприкосновенности такие действия в отношении депутата не могут осуществляться.

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента признал представление Генеральной прокуратуры на задержание и арест депутата от группы "Воля народа" Станислава Березкина недостаточно мотивированным и необоснованным.

24 октября руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий направил генеральному прокурору Юрию Луценко представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Березкина. В САП считают, что он, вероятно, причастен к завладению $20 млн кредитных средств «Ощадбанка».

7 ноября Луценко подал в ВР представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Березкина.

Справка УНИАН. По подозрению в завладении $20 млн кредитных средств «Ощадбанка» детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек, 24 октября им было сообщено о подозрении. Прокуроры внесли в суд ходатайство в отношении всех подозреваемых об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 5 до 150 млн грн.

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Среди подозреваемых: двое действующих и один бывший работник банка, которые, по данным САП, готовили документацию о выдаче кредита и скрывали от других задействованных служб имеющиеся несоответствия и нарушения в документах заемщика; оценщик, которая дала оценку имущественным правам по фиктивному договору поставки, которые были приняты банком в качестве обеспечения кредита; 5 человек - главный бухгалтер и работники предприятий группы «Креатив», которые для достижения общего умысла по завладению средствами банка подделали ряд документов и непосредственно осуществляли легализацию средств путем их перевода в безналичную форму; сын народного депутата Станислава Березкина, который якобы вместе с другими бенефициарными владельцами группы «Креатив» (в то время) приобрел корпоративные права ОАО «Черноморгидрожелезобетон», приобретенные за счет средств банка.

В САП считают, что завладение $20 млн государственного банка было организовано народным депутатом и выполнено его близкими родственниками и бизнес-партнерами.

Березкин уверяет, что он и его семья преступлений не совершали.