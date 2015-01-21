Глава МИД Польши: у ЕС всегда есть возможность усилить санкции против РФ

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом в эфире "Польского радио" заявил министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина. "Прошу помнить, что всегда есть возможность усилить санкции, сделать их более болезненными", - подчеркнул Гжегож Схетина.

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Он отметил, что на последнем Совете министро иностранных дел стран Евросоюза никто не выступил с идеей облегчить санкции против России. Польский министр назвал неприемлемым мнение некоторых политиков из государств Западной и Южной Европы о том, чтобы вернуться к отношениям с РФ в формате "business as usual". "Эта ситуация другая, и нельзя к ней так относиться, особенно после аннексии Россией Крыма, поддержки ею сепаратистов и ситуации на Донбассе", - подчеркнул Гжегож Схетина.

"Говорим постоянно, что необходимо воплощение в жизнь минских договоренностей. Важно говорить одним голосом и выполнять достигнутые договоренности", - сказал Гжегож Схетин. "Безопасная суверенная Украины является гарантом безопасности для этого региона", - отметил он.

Кроме этого он отметил, что считает выгодным для Польши предоставление Украине 100 млн евро кредита. "Мы хотим, чтобы эта помощь и этот кредит для Украины могли использовать также польские фирмы, которые могли бы помогать Украине в реструктуризации, восстановлении, потому что это тоже усилит наши хорошие соседские отношения", - сказал он.

Министр выразил уверенность, что Польша не потеряет эти деньги.

Он отметил, что Украина является большим рынком, на котором польская власть "хочет открыть возможности для польского бизнеса".