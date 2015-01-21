Силы АТО сообщили о планах боевиков начать штурм Станицы Луганской

Об этом свидетельствует состав и положение боевиков, а также анализ систематических обстрелов, сообщает пресс-центр ОК «Север».

В ОК «Север» считают, что боевики намерены вытеснить силы АТО и установить контроль над участком железной дороги Елань - Станица Луганская и вдоль Бахмутской трассы.

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«Противник продолжает меры по наращиванию группировки на этом направлении. Обстановка остается достаточно напряженной и сохраняет тенденцию к дальнейшему обострению, что обусловлено наибольшим количеством обстрелов», - говорится в сообщении.

Тем временем, в штабе АТО сообщили, что в районе 29-го и 31-го блокпостов украинские военные остановили наступление российско-террористических войск. А в Донецком аэропорту подразделения Вооруженных сил Украины продолжают активные действия.