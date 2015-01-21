Совбез ООН обсудит ситуацию в Украине
07:45, 21 января 2015Политика
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Сегодня в Совете Безопасности ООН пройдут слушания относительно ситуации в Украине.
REUTERS
Об этом написал постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев в "Твиттере".
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"Всей командой миссии Украины при ООН готовимся к ответственному заседанию СБ в среду (21 января). Готовим полную объективную картину для мира", - написал он.
Как сообщил УНИАН, вчера постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на экстренном заседании в Вене принял декларацию, в которой призвал все стороны боевых действий на востоке Украины немедленно прекратить огонь и провести встречу для достижения практического прогресса в выполнении минских соглашений.
Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание по Украине
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