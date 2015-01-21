В Украине усилена антитеррористическая деятельность - СБУ

Об этом советник главы СБУ Маркиян Лубкивский сообщил в Фейсбук.

"СБУ в сотрудничестве со всеми силовыми министерствами и ведомствами будут приниматься все возможные меры для недопущения дестабилизации ситуации со стороны диверсантов и террористов, - написал он.

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"Просим всех сохранять спокойствие и помогать СБУ и всем остальным украинским силовым структурам в борьбе с врагом, информируя об угрозах совершения диверсий, провокаций или террористических актов.

Полезную информацию просим отправлять, в частности, на нашу горячую линию:

0-800-501-482 callcenter@ssu.gov.ua", - говорится в сообщении.