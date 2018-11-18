"Вы повторяете Москву": митрополит рассказал о своем выступлении на скандальном соборе УПЦ МП

Владыка Софроний - один из немногих иерархов УПЦ Московского патриархата, кто не побоялся заявить, что мечтает об автокефальной церкви.

Иерарх Украинской Православной Церкви Московского Патриархата митрополит Софроний, который также является управляющим Черкасской епархией УПЦ МП, сообщил, что хочет служить на украинском.

Как говорится в сюжете ТСН, по его словам, он даже священников своих спрашивал, что означают некоторые фразы на старославянском, однако никто из них не смог объяснить. "Там же "Отче наш, иже еси на небеси..." Ничего не понятно. А здесь просто – "Батьку наш небесний...", - говорит он.

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Владыка - один из немногих иерархов УПЦ Московского патриархата, кто не побоялся заявить, что мечтает об автокефальной церкви. Митрополит Софроний не голосовал за скандальные решения: "Кто против? Софроний потянул руку против. Смотрю, что все молчат. Софроний - один против. Ну чего ты против? Я поднялся. Говорю, что я буду очень коротко. Против того, что повторяете Москву. Против того, что у вас нет своего мнения. Против того, что это недопустимо для меня. Я хочу поехать на Афон. Говорю, ваше блаженство, вас теперь на Афон не пускают, вам это приятно? А я там хочу причаститься, а мне нельзя. Почему? За то, что Украина хочет получить независимость? Так это надо с Константинополем надо рвать отношения евхаристические?"

"Я не отказываюсь от этого (стать членом будущей автокефальной церкви). Я имею свое направление. Но все будет решено, где мне остановиться – это уже после собора. Если я на соборе увижу, что это не ведет к вечности в спасительном смысле, я туда не пойду. Просто я поеду на собор, чтобы мне проникнуться, углубиться и сделать для себя вывод", - добавил Софроний.