Порошенко вчера после сорванной встречи с епископами УПЦ МП провел телефонный разговор с Онуфрием – источник

В целом беседа была «корректной», обсуждались вопросы, связанные с процессом предоставления Вселенским патриархатом томоса об автокефалии Украинской церкви.

Президент Украины Петр Порошенко 13 ноября провел телефонный разговор с предстоятелем УПЦ Московского патриархата митрополитом Онуфрием.

Как УНИАН стало известно из церковных кругов, разговор состоялся после заседания синода УПЦ Московского патриархата, на котором епископы приняли решение встречаться с главой государства только на церковной территории, тем самым отклонив ранее согласованное предложение президента провести встречу в Украинском доме.

В целом, телефонная беседа была «корректной», обсуждались вопросы, связанные с процессом предоставления Вселенским патриархатом томоса об автокефалии Украинской церкви.

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В частности, Порошенко в очередной раз подтвердил свою готовность к диалогу и заявил, что двери Украинского дома для проведения встречи открыты.

Как отметили источники, после заседания синода состоялся архиерейский собор УПЦ МП, на котором было утверждено присланное из Москвы решение о расторжении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, что было принято раньше на заседании синода Русской православной церкви в Минске.

Вообще, ожидается, что несмотря на официальное решение собора епископов УПЦ МП о невозможности присоединения к процессу создания единой поместной автокефальной православной церкви в Украине, часть их представителей все же примет участие в предстоящем объединительном соборе украинских православных церквей по созданию единой поместной украинской православной церкви.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября должна была состояться встреча Порошенко с епископатом УПЦ МП в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества Украинский дом. В то же время епископат УПЦ МП в этот день собрался в Киево-Печерской Лавре и провел экстренное заседание синода, где было принято решение созвать собор, участие в котором обязательно для всех архиереев.

По результатам заседания собор епископов УПЦ МП подтвердил свою готовность к встрече с Порошенко, но на церковной территории.

Также 13 ноября УПЦ МП заявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Собор епископов УПЦ МП считает, что решения Священного синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года относительно украинского церковного вопроса "являются недействительными и не имеющими никакой канонической силы». Кроме того, собор епископов УПЦ МП заявил о невозможности присоединения к процессу создания единой поместной автокефальной православной церкви в Украине.

Поздно вечером 13 ноября в Украинском доме состоялась встреча Порошенко и некоторых иерархов УПЦ МП.