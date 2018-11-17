В Минобороны отправили на пенсию госсекретаря, на очереди - увольнение замов Полторака (видео)

При этом должность за собой экс-военный сохранил.

В Министерстве обороны Украины провели на пенсию государственного секретаря Александра Дубляна. Устроили все торжественно - с военным оркестром и почетным караулом.

Такой ритуал проводят в Минобороны впервые. Министр Степан Полторак говорит, что на своей должности генерал-полковник Дублян останется, но уже как гражданское лицо, говорится в сюжете ТСН.

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Отправка военного на пенсию – шаг формальный, так же, по новому закону о национальной безопасности, со следующего года министерство на 80% должно состоять именно из гражданских чиновников.

Сейчас министр, который также уже снял военную форму, собирается по такому же сценарию выпроводить на пенсию или в отставку и некоторых своих заместителей. "До конца года я своим приказом планирую уволить большинство замов министра обороны. В целом мы переходим на новый формат, усиливаем гражданский контроль над Вооруженными силами Украины", - рассказал Степан Полторак.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко уволил главу Минобороны Степана Полторака с военной службы.

"Согласно требованиям закона о нацбезопасности, с 1 января 2019 года должность министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо. Исходя из этого, Степан Полторак подал соответствующий рапорт, и я его принял", - заявил Порошенко.