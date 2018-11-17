Полторак ответил на российские угрозы "закрыть" Азовское море

Глава Минобороны подчеркнул, что войска приводятся в готовность в связи с угрозами в адрес Украины.

Украина готова реагировать на угрозы не только в Азовском море, но и на других направлениях.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, передает "112 Украина".

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"Угрозы мы такие слышали неоднократно, и это было связано не только с Азовским морем, но и с угрозами дойти до Киева за два часа, с угрозами уничтожить наши крупные города, в том числе столицу. Я думаю, что нам надо делать выводы. Мы и я как министр обороны выводы такие делаем, меры принимаем и готовимся реагировать, если это будет необходимо, в соответствии с нашими возможностями, с нашими задачами, с нашей стратегией", - заявил он.

"Мы будем адекватно реагировать на угрозы, которые есть не только в Азовском море, но и в Черном море, и на других направлениях зоны ответственности Вооруженных сил Украины", - подчеркнул Полторак.

Как ранее сообщалось, Украина арестовала 15 судов, которые заходили в порты аннексированного Крыма. В ответ на это член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства.