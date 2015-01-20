Реванш пророссийских сил Украине пока не грозит - эксперт

Такое мнение высказал сегодня председатель правления Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в эфире УНИАН-ТВ в информационно-аналитической программе «Тема дня».

«Возможен ли реванш, скажу сразу, что повторение ситуации 2006 года в ближайшей перспективе нам не грозит», - отметил он.

«Парадоксально, но потеря Крыма и части Донбасса привели к тому, что арифметически электорально те политические силы, которые опирались на русскоязычных избирателей, сейчас не могут прийти к власти, потому что у них не хватает голосов для этого, и выборы в парламент это показали», - отметил политолог.

Читайте такжеЕсли бы выборы прошли на всей территории Донбасса, КПУ попала бы в Раду - социологТакже Фесенко убежден, что «даже если бы проголосовали все бывшие сторонники Партии регионов и коммунистов за «Оппозиционный блок», он не смог бы прийти к власти, поскольку не получил бы большинство, которую получили партии Майдана».

С другой стороны, по словам эксперта, не все сторонники Партии регионов сейчас поддерживают «Оппозиционный блок» по разным причинам.

«И что важно, произошел внутренний раскол даже среди русскоязычного населения: часть русскоязычных граждан Украины - безусловно на стороне Украины, некоторые из них критически относится к украинской власти, но они поддерживают Украину как государство», - подчеркнул политолог.

«Часть иногда даже симпатизирует сепаратистам и России, но таких меньшинство, но относительное большинство русскоязычных граждан Украины находятся в ситуации когнитивного диссонанса: у них есть критическое отношение и недоверие к нынешней власти в Киеве, но в то же время их смущает агрессия России, они это видят, их смущают последствия сепаратизма, поскольку они увидели, к чему привели сепаратистские взрывы на Донбассе - к войне и разрушениям, они не хотят повторения этого в Харькове и в Одессе», - убежден Фесенко.

Он добавил, что эти граждане, «скорее всего, на стороне победителя. Если Украинское государство победит в этом противостоянии - тогда они будут проявлять к нему, как минимум, лояльность».