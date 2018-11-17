США осудили агрессивные действия РФ в Черном и Азовском морях

Агрессивная деятельность России в Азовском море создала новые угрозы для всего азово-черноморского региона.

Соединенные Штаты Америки осудили агрессивные действия Российской Федерации в связи с остановкой судов, направляющихся в Черном и Азовском морях к украинским портам.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам заседания Комиссии стратегического партнерства Украина–США в Вашингтоне, размещенной Посольством Украины в США на своем сайте.

В частности, Соединенные Штаты еще раз подтвердили свою приверженность декларации госсекретаря Майка Помпео от 25 июля 2018 года о непризнании попытки аннексии Крыма Россией.

"Соединенные Штаты осудили агрессивные действия России против международных морских перевозчиков, которые направляются Черным и Азовскими морями и через Керченский пролив до украинских портов. Обе стороны подчеркнули, что агрессивная деятельность России в Азовском море создала новые вопросы безопасности, экономические, социальные и экологические угрозы для всего азово-черноморского региона", - говорится в заявлении.

"Соединенные Штаты подтвердили свою приверженность делу поддержки санкций в отношении России за ее агрессию против Украины, пока Россия полностью не выполнит Минские договоренности и не вернет контроль над Крымом Украине", - говорится в заявлении.

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"Обе стороны подчеркнули необходимость дальнейшего усиления способности Украины противостоять российской агрессии, в очередной раз подтвердили важность Минских договоренностей для прекращения российской агрессии, а также подчеркнули необходимость восстановления контроля Украины над своими территориями, которые временно оккупированных или контролируемых Россией – Крымом и отдельными районами Донецкой и Луганской областей", - отмечается в документе.

"Обе стороны решили, что размещение полноценных сил международной безопасности под мандатом ООН на подконтрольных России территориях Донбасса, включая украинско-российскую границу, создаст необходимые условия для полной имплементации Минских договоренностей", - заявили Украина и США.

Кроме того, Соединенные Штаты отметили очередное продолжение Украиной срока действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, подчеркнули значительные усилия Украины по имплементации Минских договоренностей, а также призвали Россию выполнять обязательства в соответствии с договоренностями.

"Стороны осудили так называемые незаконные “выборы”, которые прошли на подконтрольных России территориях Донбасса 11 ноября 2018 года, и в очередной раз подчеркнули, что эти бутафорские “выборы” противоречат ее обязательствам по Минским договоренностям и презирают Резолюцию СБ ООН 2202 (2015)", - говорится в заявлении.