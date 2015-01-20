Frankfurter Allgemeine: Давос и начало конца

Людям не хватает уверенности и ясности. Они ждут признаков улучшения. Признаков, на которые им может указать собравшаяся в Давосе элита из политики, науки, бизнеса и культуры.

Об этом пишет Карстен Кноп в своей статье «Давос и начало конца», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

Доверие – начало всего. Отсутствие доверия – начало конца. В девяностые годы, немецкий банк в рекламе использовал слоган о доверии, которым он пользовался в начале. Потому что тогда еще клиенты были по-прежнему готовы доверять банку. Должно быть, банк после стольких ужасных проступков за последние годы, уже забыл это, что само по себе очень плохо. Но еще хуже то, что этот вывод начали использовать другие представители экономики, политики и общественности.

Если имя политика не Ангела Меркель, то большинство людей ему уже не доверяют. Если компания не надежный представитель среднего класса, то ей не доверяют - и наемным председателям управления тоже. Если речь идет о банке, то все выглядит еще хуже. Отделы связи борются за утраченные должности: люди и стратегия, которой они должны следовать, никого больше не интересует. И критическое восприятие СМИ, которые рассказывают о политике, экономике и обществе, в Германии привело к тому, что «лживая пресса» стало словосочетанием года.

Если все так и будет, то положение ухудшится: кризис доверия в политике и бизнесе ощутим в его нынешнем масштабе еще с начала финансового кризиса в 2007 году. С тех пор отношение к руководителям и политикам едва ли улучшилось. В Германии, неопределенность смешалась с враждебным отношением к инновациям. Новые технологии в стране, где почти никто друг другу не доверяет, люди воспринимают скептически - особенно, если они оказывают мнимое или реальное негативное воздействие на окружающую среду. Новое сопровождается скептицизмом. Если оно должно принести плоды в пищевой промышленности (генная инженерия) или производстве электроэнергии (фракинг), то у компании нет шансов. Новое будет принято, только если оно дает большую личную выгоду, например, смартфон. Тогда сомнения по поводу защиты личных данных уже не так важны. Чем больше времени и ресурсов необходимо инвестировать, прежде чем будет видна выгода, тем более критично к этому относятся люди. Также вера в прогресс может способствовать росту доверия, но от этого люди в Германии еще далеки.

Мир становится все более запутанным

Кроме того, мир меняется еще быстрее и становится более запутанным: корпорации растут. Товары, которые мы покупаем, привозят со всего мира, но об условиях, в которых они изготовлены, нам мало что известно. Цифровые технологии во всех секторах экономики обеспечили беспрецедентное уплотнение трудовой деятельности, в которой из-за приближающейся автоматизации множество рабочих мест находится под угрозой. Вопрос о том, как будут распределены дивиденды от такой автоматизации, до сих пор обсуждают интеллектуалы. Также в политике положение становится все более сложным со времен падения железного занавеса: кризисы везде, куда ни глянь - между Россией и Украиной, в Сирии, Ираке, на Южно-Китайском море. Но американцам, лишенной власти мировой полиции, больше доверять не стали, к тому же, никто не верит, что они способны заключить с Европой справедливое соглашение о свободной торговле. Некоторые, однако, считают, что с Россией в настоящее время обращаются несправедливо. Немцы сейчас ведут борьбу с террористами на Ближнем Востоке, другие проводят демонстрации против иностранного засилья страны.

Во времена таких испытаний и невзгод те, кому люди больше не доверяют, встретятся еще раз на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Реакцию на это можно просчитать на протяжении многих лет: никаких успехов, место для пафосных речей, налаживания деловых контактов, ярмарка тщеславия, разумеется, никакого намека на встречу, на которой бы обсуждали возможности улучшения состояния дел в мире. Это правда: Богатые люди платят здесь зажиточным организаторам и жадным владельцам гостиниц слишком много денег, чтобы присутствовать там. Чтобы это точно произошло, они должны платить на 20 процентов больше, чем планировалось. Швейцарцы должны были отказаться от привязки своей валюты к евро, потому что Европейский центральный банк за многие годы еврокризиса потерял влияние. Президент ЕЦБ Марио Драги на этот раз предпочел остаться дома, чтобы подготовиться к покупке государственных облигаций, что все равно не решит проблему. Но это слишком малая часть правды.

Нигде больше на такой маленькой площади не встретятся многие представители политики, науки, бизнеса, культуры, чтобы поговорить о состоянии дел в мире. Это ценность, само по себе. Люди встречаются, пожимают руки. Что может быть более ценным в мире, в котором исчезают старые связи? Несколько дней в Давосе невозможно будет справиться с несдержанностью и жадностью руководителей или ужасным поведением политиков. Вера в улучшение, тем не менее, должна оставаться началом всему.