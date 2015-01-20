Полторак: Нельзя мобилизировать всех без разбора

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"У вас непростое задание, которое должны выполнить грамотно и четко. Ведь, верю, что у каждого есть желание работать, есть соответствующий опыт работы и соответствующая база. Главная задача для каждого из вас - качественный отбор кандидатов на службу. Нельзя бездумно всех без разбора привлекать к службе - в первую очередь, отмобилизовывать необходимо всех желающих, добровольцев, людей с боевым опытом, тех, кто имеет соответствующие военные специальности", - сказал Полторак.

Кроме Полторак призвал все департаменты и управления Минобороны быть более скоординированными.

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"Наша главная задача - вовремя обеспечить отмобилизированных вещевым имуществом, питанием, оружием, организовать процесс обучения, продумать все шаги по организации этого процесса", - сказал Полторак.

Напомним, во вторник, 20 января, в парламентской газете "Голос Украины" обнародован закон "О частичной мобилизации", который дает старт первой в этом году волне мобилизации.