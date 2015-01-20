ИС: боевикам "ДНР" перебрасывают подкрепление из "ЛНР"

Об этом на странице в соцсети написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"На фоне обострившегося противостояния в зоне конфликта на Донбассе российское командование пытается организовать взаимодействие сил террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". На Донецкое направление перебрасывается подкрепление из состава "войск ЛНР". Данные мероприятия осуществляются под непосредственным руководством и контролем российских специалистов", - написал Дмитрий Тымчук.

Кроме того, по его информации, боевики "ДНР" и "ЛНР" продолжают проводить доукомплектование. "В "ДНР" продолжаются попытки вызвать "приписной состав" в военкоматы для разного рода "сверок" и "уточнений", в реальности же - для проведения агитации относительно вступления в ряды бандформирований в рамках очередной кампании по набору "добровольцев"". В "ЛНР" подобные мероприятия проводятся в форме принудительной "мобилизации", под угрозой наказания "по законам военного времени" в случае уклонения", - написал он.