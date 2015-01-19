Боевики выпустили по блокпосту под Волновахой 88 ракет из трех "Градов" - ГПУ
По украинскому блокпосту под Волновахой, где погибли 12 пассажиров автобуса, было выпущено 88 ракет из трех “Градов”, расположенных в районе северо-восточной окраины города Докучаевск.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил генпрокурор Украины Виталий Ярема.
По его словам, такие данные были получены следователями и экспертами после тщательного обследования места обстрела.
Ярема отметил, что воронка от попадания неуправляемой 120 мм осколочно-фугасной ракеты находилась на расстоянии 12 метров от автобуса и по ее внешним признакам эксперты установили, что она была выпущена под углом 52-55 градусов на расстоянии 19 км “из района северо-восточной окраины города Докучаевск”.
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Кроме того, Ярема отметил, что всего по району расположения украинского блокпоста было выпущено 88 ракет не менее как из трех реактивных систем БМ-21 “Град” одновременно.
Как отметил генпрокурор, сейчас назначен и проводится ряд экспертиз.
Как сообщал УНИАН, 13 января во время обстрела боевиками автобуса под Волновахой Донецкой области погибли 12 и получили ранения 17 мирных граждан. Также был ранен 1 военнослужащий.
15 января в Украине был объявлен День траура по погибшим от рук террористов.