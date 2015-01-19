Боевики выпустили по блокпосту под Волновахой 88 ракет из трех "Градов" - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил генпрокурор Украины Виталий Ярема.

По его словам, такие данные были получены следователями и экспертами после тщательного обследования места обстрела.

Ярема отметил, что воронка от попадания неуправляемой 120 мм осколочно-фугасной ракеты находилась на расстоянии 12 метров от автобуса и по ее внешним признакам эксперты установили, что она была выпущена под углом 52-55 градусов на расстоянии 19 км “из района северо-восточной окраины города Докучаевск”.

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Кроме того, Ярема отметил, что всего по району расположения украинского блокпоста было выпущено 88 ракет не менее как из трех реактивных систем БМ-21 “Град” одновременно.

Как отметил генпрокурор, сейчас назначен и проводится ряд экспертиз.

Как сообщал УНИАН, 13 января во время обстрела боевиками автобуса под Волновахой Донецкой области погибли 12 и получили ранения 17 мирных граждан. Также был ранен 1 военнослужащий.

15 января в Украине был объявлен День траура по погибшим от рук террористов.