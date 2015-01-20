СНБО: Россия продолжает войну против Украины

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, опубликованном в Фейсбук.

"Сегодня был совершен очередной теракт в Харькове, в результате которого пострадали люди. По данному факту СБУ и МВД возбудили уголовное дело. Расследование данного вопроса поставлено на контроль в СНБО", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 19 января около 18:50 у здания Московского районного суда Харькова произошел взрыв. В результате взрыва были травмированы 12 человек. Всем им была предложена госпитализация.

Перед взрывом в суде закончилось заседание по делу проукраинского активиста, участника АТО Михаила Соколова, которого обвиняют в незаконном хранении оружия. На судебном заседании по этому делу присутствовали активисты «Правого сектора», которые поддерживают Соколова.

Предварительная квалификация преступления - террористический акт.