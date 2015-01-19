Порошенко: объединенные Украина и Европа непобедимы

22:27, 19 января 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уверен, что объединенные Украина и Европа непобедимы.

Фото УНІАН

Об этом он заявил во время лекции в Институте Европы при Цюрихском университете.

«Мы должны сделать все, чтобы Украина присоединилась к европейской семье, даже если Россия не станет европейским членом, в конце концов, этот процесс приведет к тому, что будет широкая демократизация Беларуси, Молдовы, Грузии и других страна... По-прежнему, у меня есть убеждения и мечта, что если Европа объединится с Украиной, Украина непобедима, несмотря на количество проблем, которые будут в будущем, если Европа будет с Украиной, то мы можем все проблемы преодолеть», - уверен Порошенко.

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Глава государства также отметил, что Украина подтвердила свое желание развиваться демократично.

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