УПЦ МП не хочет быть "Русской православной церковью в Украине" и обещает бороться за сохранение названия

В постановлении собора епископов УПЦ МП отмечается, что, в случае принятия Верховной Радой соответствующих законопроектов, Московский патриархат будет защищать свои права.

Собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата выступает против каких-либо попыток изменить название их церкви и обещает защищать свои права всеми законными методами.

Об этом говорится в постановлении собора епископов УПЦ МП от 13 ноября 2018 года.

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«Собор епископов выступает против каких-либо попыток изменить название Украинской Православной Церкви, о чем уже заявляется первыми лицами государства и других проявлений дискриминации верующих Украинской Православной Церкви на законодательном уровне», - говорится в постановлении.

Отмечается, что в случае принятия Верховной Радой соответствующих законопроектов, УПЦ МП будет защищать свои права всеми законными средствами, предусмотренными «Основами социальной концепции Украинской Православной Церкви», законодательством Украины и Европейской конвенцией по правам человека.

Как сообщал УНИАН, в конце октября архиепископ Черниговский и Нежинский, пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что Верховная Рада должна принять закон, по которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна изменить официальное название на Русская православная церковь в Украине.