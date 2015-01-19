Порошенко: Применение огня силовиками в аэропорту было разовым для эвакуации раненых

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время встречи с премьер-министром Польши Эвой Копач.

"За последние дни у нас резко возросла интенсивность атак Донецкого аэропорта со стороны террористов, а также безнаказанное нарушение режима прекращения огня, на которые позавчера я дал поручение однократно дать ответ в связи с тем, что нам просто запретили вывезти наших раненых и погибшего из Донецкого аэропорта, эвакуировать", - сказал Порошенко.

Читайте также"Киборг": В боях за Донецкий аэропорт погиб военный, еще 10 - раненыКак сообщал УНИАН, боевикипонесли потери и отступили от Донецкого аэропорта в сторону жилых кварталов Донецка.