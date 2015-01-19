Порошенко: Применение огня силовиками в аэропорту было разовым для эвакуации раненых
14:39, 19 января 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что применение украинскими военными огня в Донецком аэропорту было разовым.
Военные открыли огонь в аэропорту для эвакуации раненых, заявил Порошенко / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время встречи с премьер-министром Польши Эвой Копач.
"За последние дни у нас резко возросла интенсивность атак Донецкого аэропорта со стороны террористов, а также безнаказанное нарушение режима прекращения огня, на которые позавчера я дал поручение однократно дать ответ в связи с тем, что нам просто запретили вывезти наших раненых и погибшего из Донецкого аэропорта, эвакуировать", - сказал Порошенко.
Читайте также"Киборг": В боях за Донецкий аэропорт погиб военный, еще 10 - раненыКак сообщал УНИАН, боевикипонесли потери и отступили от Донецкого аэропорта в сторону жилых кварталов Донецка.
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