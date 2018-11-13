А что, если Украину не «пронесет»?

Во всем мире наконец-то наступил золотой век. И нам повезло, что мы в это цветущее время живем. На планете воцарился стойкий мир. «Большие игроки» перестали конкурировать между собой – открыто сотрудничают, помогая слабым странам и «дотягивая» их до своего экономического уровня.

Всем на планете наконец-то хватает ресурсов, мир успешно перешел на альтернативные источники энергии. Всем хватает и пресной воды, и еды. Мир забыл, что такое голод. Наконец-то получилось справиться и с глобальным потеплением – мировые лидеры строго придерживаются Парижского соглашения, а количество лесов в мире наконец-то начало расти благодаря успешной борьбе с вырубками.

Мир научился бороться и с киберпреступниками. Правительства больше не содержат «армии» хакеров, никто не устраивает диверсии на объекты энергетики, информационные атаки с помощью троллей, нет уже такого понятия как «fake-news» или «информационная война». Поутихли и религиозные разногласия. А о такой проблеме как терроризм все уже и забыли. Искусственный интеллект держат в строгих рамках, и он успешно служит на благо человечества.

Фундаментальная глупость сегодня - недооценивать важность времени, в котором нам выпало жить

Но самое главное - человечество навсегда усвоило уроки прошлого - нельзя истреблять друг друга. Две мировые войны ХХ века стали для планеты настоящей прививкой. И сегодня все согласны, что различия между нациями нужно ценить и уважать. Сильные нации обязаны помогать слабым, ничего не требуя взамен, а территориальная целостность любого государства – понятие неприкосновенное.

Никто больше не хочет воевать. Человечеству стали чужды кровожадность, соперничество. В мире больше не существует империй. Мировые лидеры понимают, что будущее - только во взаимопонимании, толерантности к другим народам и взаимопомощи.

Мир идет по пути разоружения. Сильные мира сего усвоили, что в условиях, когда противники имеют в своем распоряжении ядерное оружие, война совершенно бесперспективна и бессмысленна. Потому планомерно и стремительно снижают свои арсеналы, ядерные в первую очередь. Давно поутихли амбиции «больших игроков» - каждый знает свое место, и никто не претендует на чужое. Тем более, нет никаких разговоров о «мировом господстве» кого-либо.

Да, мы живем в эпоху процветания и спокойствия. Я говорю о нас, украинцах. Нам нечего бояться. В таких условиях можно расслабиться, не спешить. В мире все очень хорошо, и будет так и в будущем. У нас куча времени для укрепления, экономического роста, реформ, раздумий, выбора вектора и поиска себя в этом мире. Мы и наши дети, внуки, правнуки - в полной безопасности и обречены на счастливое будущее. И нет никаких предпосылок к тому, что все может поменяться в худшую сторону.

***

Нет, у меня все в порядке с головой. Все не так. Все с точностью наоборот. И временами меня горько удивляет, как те, кто «там, сверху»; те, кто принимают решения государственного масштаба и важности, могут действовать так, как будто живут в мире, описанном мною выше.

Фундаментальная глупость сегодня - недооценивать важность времени, в котором нам выпало жить. Нет «железных» предпосылок к тому, что мы живем в «тихое» время. Напротив, растет количество сигналов того, что мы являемся свидетелями передвоенного времени. Когда мир готовится к очередному перерождению и активно «роет окопы», укрепляясь и изучая слабые стороны противника. Ведь выживших после последней мясорубки уже почти не осталось - некому нас предостеречь. Мир забыл цену мира. И мир не стал добрее. В мире очень много проблем и он хочет «обнулиться».

Какая ждет участь Украину в этом реальном мире? Слабой Украины, в которой десятилетиями правят глупость, патологическая жадность, эгоизм и вороватость. Украины с разрушенной экономикой, разрозненной политической элитой и мощным влиянием иностранной агентуры. Страны, в которой не сформулирована национальная идея, в которой нет четкого, долгосрочного вектора развития.

Я отвечу - наша страна может стать полигоном для других. Идеальным местом для чужой войны. И это уже происходит.

Куда они смотрят – там, сверху? Куда они нас ведут? Один за другим, в течении почти трех десятков лет. С чего они взяли, что Украину «пронесет»? Что нам повезет, что нас не зацепит… Откуда эта беспечность, этот глупый оптимизм, что впереди еще куча времени, и все проблемы разгребутся потом как-нибудь кем-нибудь другим?

Наверное, варианта два. Либо они просто глупы, либо они все понимают, но рассчитывают на то, что успеют чуть что вовремя сбежать в безопасное место, захватив с собой родню. А здесь – хоть огнем гори.

Но главный вопрос - о чем думаем мы, когда их избираем?

Тарас Сидоржевский