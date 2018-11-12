Порошенко не контактировал с Путиным в Париже - Кремль

Российский и украинский президент не имели возможности пожать друг другу руки.

Контактов президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко в Париже не происходило.

Читайте такжеВ Кремле не видят предпосылок для встречи лидеров «нормандской четверки»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно - не было, насколько мне известно, они не пересеклись», - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялся ли у Путина и Порошенко в Париже контакт «на ногах» или рукопожатие.

Как сообщал УНИАН, Порошенко, Меркель и Макрон на встрече в Париже 11 ноября отметили необходимость срочного возобновления процесса освобождения украинских заложников на Донбассе.

По словам Порошенко, он обсудил с лидерами Франции и Германии вопрос освобождения украинских политических заключенных, которых незаконно удерживают в тюрьмах РФ и в оккупированном Крыму. Как сказал Порошенко, «была отмечена необходимость срочно вернуться к обмену наших героев, в том числе военных, солдат, которые незаконно удерживаются на оккупированной территории на Донбассе».