В ЕС назвали обострение конфликта в Украине "недоброй новостью"

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Могерини заявила в понедельник в преддверии заседания Совета ЕС по вопросам внешней политики, на котором пройдет дискуссия о новой стратегии в отношениях с Россией.

«У нас состоится дискуссия в отношении России. Это - не вопрос о том, как поддерживать Украину, потому что это остается неизменным и непоколебимым, не о решении относительно санкций, Это будет продолжением дискуссии, которая началась раньше. Любое решение относительно санкций, как мы об этом договорились, будет базироваться на улучшении на местах и на исполнении Минских договоренностей, и в эти дни возврата насилия на востоке Украины не является доброй новостью”, - сказала она.

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Могерини подчеркнула, что сегодня будет обсуждаться вопрос, какие инструменты, „отдельно от санкций, могут быть применены более скоординированным и эффективным путем”.

Также министры будут обсуждать вопросы борьбы с терроризмом. „Это не угроза, с которой мы сталкиваемся только в Париже, но она распространена в других частях мира. Мы должны усилить наше сотрудничество. Мы должны больше делиться информацией, больше сотрудничать на уровне безопасности”, - подчеркнула она.

Кроме того, на повестке дня будут вопросы ситуации в Ливии, изменения климата.