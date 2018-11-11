Волкер: жителям ОРДЛО лучше жить в мирной Украине, чем в управляемом жуликами и бандитами полицейском государстве
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер отмечает, что жителям оккупированного Донбасса лучше жить в мирной и объединенной Украине, чем во второстепенном полицейском государстве, управляемом мошенниками и бандитами.
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Об этом сообщает посольство США в Украине в микроблоге Twitter со ссылкой на Волкера.
"Соединенные Штаты поддерживают миротворческую миссию в Украине под мандатом ООН, чтобы ускорить реализацию Минских соглашений и выполнить эти и другие обязательства, включая сферу безопасности и политические составляющие", - отметил спецпредставитель США.
"Людям на востоке Украины лучше будет в объединенной мирной Украине, чем во второстепенном полицейском государстве, управляемом мошенниками и бандитами, которым платят из кармана российских налогоплательщиков", - убежден Волкер.