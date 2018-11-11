Волкер: жителям ОРДЛО лучше жить в мирной Украине, чем в управляемом жуликами и бандитами полицейском государстве

Спецпредставитель США вновь заявил, что США поддерживают введение миротворческой миссии на Донбассе для ускорения выполнения Минских соглашений.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер отмечает, что жителям оккупированного Донбасса лучше жить в мирной и объединенной Украине, чем во второстепенном полицейском государстве, управляемом мошенниками и бандитами.

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Об этом сообщает посольство США в Украине в микроблоге Twitter со ссылкой на Волкера.

"Соединенные Штаты поддерживают миротворческую миссию в Украине под мандатом ООН, чтобы ускорить реализацию Минских соглашений и выполнить эти и другие обязательства, включая сферу безопасности и политические составляющие", - отметил спецпредставитель США.

"Людям на востоке Украины лучше будет в объединенной мирной Украине, чем во второстепенном полицейском государстве, управляемом мошенниками и бандитами, которым платят из кармана российских налогоплательщиков", - убежден Волкер.