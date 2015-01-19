В "ДНР" говорят, что готовы к переговорам, но грозятся перейти в контрнаступление

02:22, 19 января 2015
Политика
10451 0

В "ДНР" будут настаивать на мирном разрешении ситуации в Донбассе, но грозятся перейти в контрнаступление.

Пушилин / REUTERS

Об этом заявил заявил официальный представитель "ДНР" на минских переговорах и вице-спикер "парламента республики" Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

"Мы продолжаем настаивать на мирных переговорах. Но при этом готовы к различным событиям. Если будет нужно - перейдем в контрнаступление", - заявил Пушилин

Читайте такжеПереговоры контактной группы сорвались из-за ситуации в Донецком аэропорту – источник

Провести переговоры в Минске планировалось 16 января.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter