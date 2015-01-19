В "ДНР" говорят, что готовы к переговорам, но грозятся перейти в контрнаступление
02:22, 19 января 2015Политика
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В "ДНР" будут настаивать на мирном разрешении ситуации в Донбассе, но грозятся перейти в контрнаступление.
REUTERS
Об этом заявил заявил официальный представитель "ДНР" на минских переговорах и вице-спикер "парламента республики" Денис Пушилин, пишет РИА Новости.
"Мы продолжаем настаивать на мирных переговорах. Но при этом готовы к различным событиям. Если будет нужно - перейдем в контрнаступление", - заявил Пушилин
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Провести переговоры в Минске планировалось 16 января.
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