В "ДНР" говорят, что готовы к переговорам, но грозятся перейти в контрнаступление

Об этом заявил заявил официальный представитель "ДНР" на минских переговорах и вице-спикер "парламента республики" Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

"Мы продолжаем настаивать на мирных переговорах. Но при этом готовы к различным событиям. Если будет нужно - перейдем в контрнаступление", - заявил Пушилин

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Провести переговоры в Минске планировалось 16 января.