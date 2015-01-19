ОБСЕ упрекнули за бездействие на Донбассе
Недостаточная настойчивость наблюдательной миссии ОБСЕ дает возможность террористам безнаказанно нарушать "режим тишины".
Об этом заявил заместитель главии МВД по вопросам евроинтеграции Тигран Авакян в ходе разговора с Главой мониторинговой миссии ОБСЕ Послом Эртугрул Апаканом, пишет Украинская правда.
Авакян призвал ОБСЕ и все европейское сообщество принять немедленные и радикальные меры по полному прекращению террористических действий на территории Украины.
Заместитель главы МВД подчеркнул, что трагедия в Углегорске стала возможной только в результате поддержки террористических банд со стороны Российской Федерации.
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При этом Авакян выразил удивление и решительный протест в связи с неудовлетворительными результатами деятельности СММ ОБСЕ по соблюдению Минских соглашений, в том числе, в части соблюдения режима тишины.
"Недостаточная настойчивость Международной миссии дает возможность террористам безнаказанно нарушать этот режим, что и привело к трагической гибели детей (в Углегорске)", - подчеркнул замминистра.
В свою очередь председатель СММ ОБСЕ заявил, что намерен срочно связаться с представителями Миссии ОБСЕ в Донецкой области и сделать необходимые шаги для организации действенного контроля за соблюдением Минских соглашений.
Как известно, 18 января начальник облупраления МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что на Донетчине террористы не прекращают обстрелы жилых домов, в результате чего несколько человек погибли, в т.ч. дети.