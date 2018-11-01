Климкин заявил, что не призывал украинцев не посещать Беларусь

Вместе с тем Павел Климкин отметил, что многим ветеранам АТО, журналистам и общественным активистам "стоит очень тщательно взвешивать все риски".

Глава МИД Украины Павел Климкин заявляет, что не призывал украинских граждан не посещать Беларусь.

Но, по его словам, многим ветеранам АТО, журналистам и общественным активистам "стоит очень тщательно взвешивать все риски", написал министр на странице в Facebook.

"Многие до сих пор обсуждает мои слова об опасности пребывания наших граждан в Беларуси из-за деятельности российских спецслужб. Спрашивают, что же делать? На самом деле, ничего не делать. Просто думать головой и учитывать вполне реальную опасность", - подчеркнул министр.

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"Я никогда не призывал украинских граждан не посещать Беларусь. Собственно, это происходит каждый день. Но многим ветеранам АТО, журналистам, общественным активистам стоит очень тщательно взвешивать все риски. В конце концов, ситуация сложная и не ограничивается лишь захватом Павла Гриба", - подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным.

"Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в области безопасности. Но в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем...", - заявил Климкин.