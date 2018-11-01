Климкин заявил, что не призывал украинцев не посещать Беларусь
Глава МИД Украины Павел Климкин заявляет, что не призывал украинских граждан не посещать Беларусь.
Но, по его словам, многим ветеранам АТО, журналистам и общественным активистам "стоит очень тщательно взвешивать все риски", написал министр на странице в Facebook.
"Многие до сих пор обсуждает мои слова об опасности пребывания наших граждан в Беларуси из-за деятельности российских спецслужб. Спрашивают, что же делать? На самом деле, ничего не делать. Просто думать головой и учитывать вполне реальную опасность", - подчеркнул министр.
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"Я никогда не призывал украинских граждан не посещать Беларусь. Собственно, это происходит каждый день. Но многим ветеранам АТО, журналистам, общественным активистам стоит очень тщательно взвешивать все риски. В конце концов, ситуация сложная и не ограничивается лишь захватом Павла Гриба", - подчеркнул он.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным.
"Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в области безопасности. Но в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем...", - заявил Климкин.