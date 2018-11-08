Европейские лидеры обсудили сохранение единства ЕС и поддержку Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что основными вопросами, которые обсуждались во время работы саммита (конгресса) Европейской народной партии, были вопросы сохранения единства Евросоюза и поддержка Украины в ее борьбе с агрессором.

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Как отмечает пресс-служба главы украинского государства, об этом Порошенко сообщил во время общения с представителями СМИ в Хельсинки.

«Мы очень тщательно обсуждали будущее Европы - каким должно быть будущее Европы в следующие 5 лет. Какие вызовы стоят перед Европой: вызовы в сфере безопасности, вызовы в сфере установления мира, вызовы в сфере противодействия угрозам, вызовы в сфере развития Европы. И очень важно, что Украина принимала активное участие в этом обсуждении, и я почувствовал очень сильную поддержку европейских лидеров. И сегодня она была продемонстрирована и во время Конгресса», - сказал глава государства в заявлении по завершении работы конгресса.

Он отметил, что все участники заседаний выражали единую позицию относительно ситуации в регионе. «Позиция была абсолютно одна: как нам сохранить мир, как нам обеспечить единство Европейского Союза», - сказал президент.

Порошенко отметил, что заседание Европейской народной партии ярко опровергло любые утверждения о якобы усталости от Украины или о потере ею поддержки Европы.

«С точностью до наоборот. В выступлениях вы слышали президента Европейского Совета Дональда Туска, который четко отметил, что тот, кто не осуждает Путина за его агрессию против Украины, тот, кто не помогает Украине, не может считаться европейцем, настоящим членом Европейской народной партии, и вы видели реакцию зала, который аплодисментами приветствовал стоя этот призыв большого друга Украины господина Туска», - подчеркнул президент.

Порошенко также сообщил, что в рамках работы саммита и конгресса ЕНП провел двусторонние встречи с рядом лидеров Европы. В частности, с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, лидерами многих государств, включая премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, премьер-министром Хорватии Андрея Клемкочива и др.