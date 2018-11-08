Порошенко призвал ЕС продлить санкции против России за невыполнение Минских соглашений

Также президент призвал европейских лидеров обеспечить прогресс по освобождению заложников на оккупированных территориях Украины и в тюрьмах РФ.

Президент Украины Петр Порошенко призвал лидеров Евросоюза мобилизоваться и продлить санкции против России из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время общения с представителями СМИ в рамках конгресса Европейской народной партии в Хельсинки.

«Я призвал лидеров Европы обязательно мобилизоваться: обеспечить единство и продлить санкции против Российской Федерации в связи с отсутствием какого-либо прогресса в имплементации Минских договоренностей, обеспечении режима твердого прекращения огня и вывода российских войск и российской артиллерии с украинской территории», - заявил он.

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Кроме того, президент призвал европейских лидеров обеспечить прогресс в части освобождения заложников, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и в тюрьмах России.

При этом Порошенко отметил, что почувствовал мощную поддержку со стороны Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Германия будет выступать за продление санкций ЕС против России.