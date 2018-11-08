Украина и страны Европы пересмотрели подходы по защите границ из-за военной агрессии РФ

По словам главы ГПСУ Петра Цигикала, сегодня имеет место реальная опасность, которая сложилась в результате аннексии Крыма и большой части исключительной морской экономической зоны Украины.

Из-за военной агрессии России, Украина и другие европейские государства кардинально пересмотрели подходы по защите и обороны своих границ, в том числе на море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Одессе в ходе форума Черноморского пограничного сотрудничества с участием руководства пограничных и береговых охран прибрежных стран Черноморского региона заявил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

По его словам, сегодня имеет место реальная опасность, которая сложилась в результате аннексии Крыма и большой части исключительной морской экономической зоны Украины.

«Из-за военной агрессии России, Украины и другие европейские государства кардинально пересмотрели подходы по защите и обороны своих границ, в том числе на море. В частности, в рамках наращивания морской компоненты мы реформируем свою Морскую охрану», - отметил глава Госпогранслужбы.

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В частности, как добавил, глава Регионального управления морской охраны пограничного ведомства Олег Костур добавил, Госпогранслужба внедряет комплекс мер, который предусматривает, в первую очередь пересмотр подходов к охране морских пространств Украины. Одно из таких мероприятий - создание отдельной структуры для защиты национальных интересов в сфере безопасности государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной экономической (морской) зоне, а также для противодействия системным угрозам в частности со стороны РФ.

«Сегодня в Одессе уже создан орган управления Морской охраны, продолжается развертывание подразделений по всему побережью Черного и Азовского морей и реки Дунай», - сказал он.

По словам Цигикала, в связи с эскалацией напряженности в Черном и Азовском морях, Украина наращивает силы береговой обороны, усиливает ВМФ и отслеживает заходы в Крым иностранных судов. Также фиксируются факты незаконных судозаходов в порты аннексированного Крыма, а данные о нарушителях передаются в международные суды.

В этом процессе украинским морякам помогут их коллеги из других стран Черноморского бассейна

«Для нас крайне важна общая позиция объединенной Европы и всего цивилизованного мира относительно осуждения агрессивной политики России. Такая консолидированная позиция и практические действия должны играть ключевую роль в формировании новой системы коллективной безопасности», - подчеркнул Цигикал.

Как сообщал УНИАН, в среду, 7 ноября, в Одессе стартовал форум Черноморского пограничного сотрудничества с участием руководства пограничных и береговых охран пяти прибрежных стран Черноморского региона – Украины, Турции, Румынии, Грузии и Болгарии. Российская Федерация из-за несоблюдения своих обязательств и нарушения норм международного права на встречу в Одессу не приглашена.