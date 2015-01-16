МВД объявило в розыск экс-замглавы АП Портнова

Соответствующая информация размещена на сайте МВД в разделе: «Лица, которые скрываются от органов власти».

Портнова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц).

Согласно информации, Портнова разыскивает Главное управление борьбы с организованной преступностью МВД.

Как сообщал УНИАН, 12 января старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Валерий Карпунцов сообщил, что Генпрокуратура составила уведомление о подозрении Портнову в злоупотреблении служебным положением.

13 января Портнов заявил, что каждая деталь обвинения Генеральной прокуратуры Украины против него не соответствует действительности.

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Справка УНИАН. В мае 2014 г. прокуратура зарегистрировала уголовное производство по фактам совершения противоправных действий бывшим заместителем главы АПУ Портновым.

По данным прокуратуры, установлено, что в июне 2010 года Портнов, используя свое служебное положение, незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета имени Шевченко, а также завладел средствами университета.

Кроме того, с целью незаконного влияния на судебную систему Украины уже как представитель высшего учебного заведения Портнов стал членом Высшего совета юстиции.