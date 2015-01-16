Лавров озвучил условие для проведения переговоров в "нормандском формате"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Не секрет, что руководство России, Германии, Франции и Украины обсуждает возможность проведения т.н. «Нормандского саммита». Договорено провести его в Астане. Но для того чтобы он состоялся, необходимо обеспечить прогресс на каких-то направлениях, прежде всего, в том, что касается безусловного прекращения огня. Сейчас на месте идет соответствующая работа, в том числе с участием представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», - сказал Лавров.

Он отметил, что главы МИД РФ, Германии, Франции и Украины уже встречались 12 января в Берлине и договорились, что по мере необходимости в рамках подготовительных усилий к возможному саммиту в Астане будут готовы встретиться снова.

«Сейчас решается вопрос о проведении встречи контактной группы, в которой, как вы знаете, работают представители президента Украины и провозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик» при содействии представителя России и ОБСЕ. Мы заинтересованы, чтобы такая встреча помогла решать вопросы, связанные с выполнением всех пунктов Минских договоренностей. Такие усилия предпринимаются. Надеюсь, мы получим результат, и «режим тишины» будет восстановлено», - сказал Лавров.

По его словам, РФ выступает за то, чтобы общий центр координации и контроля, сформированный по предложению украинской стороны, вместе с наблюдателями от ОБСЕ осуществлял контроль за ситуацией, включая прекращение огня и определение тех, кто будет нарушать «режим тишины».

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Лавров считает, что, помимо вопросов, связанных с прекращением огня, необходимо договариваться об экономическом восстановленим Донбасса, восстановленим нормальной жизнедеятельности этих территорий, налаживании хозяйственных связей между провозглашенными республиками и остальной территории Украины, а и, конечно, создавать условия для политического процесса.

«По всем этим темам между участниками «нормандской четверки» осуществляются довольно тесные контакты. Вчера президент России Путин обсудил ряд этих вопросов во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Меркель. По мере того, как дискуссии в контактной группе и между столицами потребуют привлечения министров иностранных дел, мы будем готовы провести такую встречу», - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, 15 января в Астане планировалась встреча президента Украины Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Путина, на которой предполагалось обсудить вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. Однако эта встреча в "нормандском формате" была перенесена.

Вчера, 15 января, пресс-служба президента Казахстана по итогам телефонного разговора Порошенко и Назарбаева проинформировала, что встреча лидеров четырех стран в «нормандском формате» может состояться в Астане в конце января.

Министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ после последней своей встрече в Берлине 12 января в совместном заявлении отметили, что встреча в Астане возможна лишь в случае полного выполнения Минских договоренностей.