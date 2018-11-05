«Відродження» требует проведения аудита тарифов на услуги ЖКХ

В партии отметили, что выявлено очень много фактов безосновательного завышения тарифов на местах.

Депутатская группа «Партия «Відродження» предлагает провести аудит тарифов на коммунальные услуги во всех регионах Украины.

Об этом сообщил член депутатской группы «Партия «Відродження» Валерий Писаренко во время заседания Согласительного совета руководителей фракций ВР 5 ноября, сообщает прес-служба политсилы.

Он отметил, что с этой целью нардепы от политсилы зарегистрировали в парламенте проект постановления №9252 «О проведении аудита обоснованности цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги». Нардеп призвал в ближайшее время рассмотреть его в сессионном зале.

«Депутатская группа «Партия «Відродження» предложила два решения этой проблемы. Первое: мы зарегистрировали в парламенте проект постановления о необходимости проведения аудита по тарифам. Чтобы понять, какая у нас в общем ситуация. Потому что, как мы видим в заявлении председателя НКРЕКП, выявлено очень много фактов необоснованного завышения тарифов на местах. В отдельных регионах – даже на 70%. Если сейчас мы еще повышаем тарифы, то тем самым только создаем условия для коррупции и обогащения на местном уровне определенных людей, которые сегодня сидят на этом тарифном поле», – заявил Писаренко.

Он добавил, что вторая инициатива, предложенная проектом Постановления №9252 от депутатской группы «Партия «Відродження», касается учета при формировании цены на голубое топливо стоимости газа собственной добычи и введения моратория на дальнейшее повышение тарифов.

«Вторая наша инициатива – обязать Кабинет Министров рассмотреть вопрос, о котором говорят политики на протяжении последних лет, а именно: рассмотреть план использования газа собственной добычи для потребностей населения. Мы добываем достаточно газа для того, чтобы люди не платили «драконовские» платежи. Мы предлагаем: давайте примем наше постановление, дадим соответствующие поручения правительству, а до того момента введем мораторий на дальнейшее повышение тарифов. Мы дадим 100% голосов за такое предложение. Думаю, это поможет улучшить сегодняшнее положение», – подчеркнул член депутатской группы «Партия «Відродження».