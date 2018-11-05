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«Відродження» требует проведения аудита тарифов на услуги ЖКХ

13:23, 05 ноября 2018
Политика
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vidrodzhennya.org.ua

Об этом сообщил член депутатской группы «Партия «Відродження» Валерий Писаренко во время заседания Согласительного совета руководителей фракций ВР 5 ноября, сообщает прес-служба политсилы. 

Он отметил, что с этой целью нардепы от политсилы зарегистрировали в парламенте проект постановления №9252 «О проведении аудита обоснованности цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги». Нардеп призвал в ближайшее время рассмотреть его в сессионном зале.

«Депутатская группа «Партия «Відродження» предложила два решения этой проблемы. Первое: мы зарегистрировали в парламенте проект постановления о необходимости проведения аудита по тарифам. Чтобы понять, какая у нас в общем ситуация. Потому что, как мы видим в заявлении председателя НКРЕКП, выявлено очень много фактов необоснованного завышения тарифов на местах. В отдельных регионах – даже на 70%. Если сейчас мы еще повышаем тарифы, то тем самым только создаем условия для коррупции и обогащения на местном уровне определенных людей, которые сегодня сидят на этом тарифном поле», – заявил Писаренко.

Он добавил, что вторая инициатива, предложенная проектом Постановления №9252 от депутатской группы «Партия «Відродження», касается учета при формировании цены на голубое топливо стоимости газа собственной добычи и введения моратория на дальнейшее повышение тарифов.

«Вторая наша инициатива – обязать Кабинет Министров рассмотреть вопрос, о котором говорят политики на протяжении последних лет, а именно: рассмотреть план использования газа собственной добычи для потребностей населения. Мы добываем достаточно газа для того, чтобы люди не платили «драконовские» платежи. Мы предлагаем: давайте примем наше постановление, дадим соответствующие поручения правительству, а до того момента введем мораторий на дальнейшее повышение тарифов. Мы дадим 100% голосов за такое предложение. Думаю, это поможет улучшить сегодняшнее положение», – подчеркнул член депутатской группы «Партия «Відродження».

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