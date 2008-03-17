Партия регионов считает, что Тимошенко слишком торопится

Партия регионов считает правильным дождаться выводов парламентской и президентской комиссий относительно работы мэра Киева, и уже по результатам работы этих комиссий и документами проверок решить - ставить или не ставить в парламенте вопрос о перевыборах Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом на официальном сайте Партии регионов сообщает ее пресс-служба.

В сообщении говорится, что заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о том, что БЮТ начнет блокирование парламента в случае, если во вторник, 18 марта, не будет рассматриваться вопрос о назначении внеочередных выборов Киевского городского председателя, во фракции Партии регионов расценивают как “еще одно доказательство того, что помаранчевая коалиция руководствуется в своих действиях не Законом и Конституцией, а политической целесообразностью”.

“Процесс должен проходить в строгих рамках закона и процедуры”, - отмечают в ПР.