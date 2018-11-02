В Кремле говорят, что "с юмором" отнеслись к словам Коломойского о его не включении в санкционный список

В Кремле заявили, что с юмором отнесли к словам украинского бизнесмена Игоря Коломойского о его не включении в санкционный список и порекомендовали получить комментарии о персональном составе лиц попавших под российские санкции в правительстве России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В частности, отвечая на вопрос, как Кремль относится к объяснению Коломойского почему он не попал в этот список он сказал: «С юмором».

На уточняющий вопрос УНИАН, почему в список попало много украинских бизнесменов, а Коломойский нет, он сказал: «Я хочу обратить ваше внимание на то, что указ в соответствии с которым был составлен список был подписан президентом, но непосредственно список формировался в правительстве».

«Вот эти комментарии относительно персонального состава нужно получать в Кабинете министров», - сказал Песков.

1 ноября отвечая на вопрос, почему Игоря Коломойского нет в санкционном списке Кремля, бизнесмен в комментарии УНИАН предположил, что введение Российской Федерацией санкций против ряда украинских граждан и юридических лиц согласовывалось с украинской стороной.

«Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в Администрации президента, - УНИАН)», - заявил он. – «Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, работавшую с этим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, почтальоном работал Медведчук. Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля».

Коломойский также обратил внимание на то, что в список попал лично Виктор Пинчук и многие его активы - медийная компания StarLightMedia, не самый крупный банк Кредит-Днепр и другие.

«На мой взгляд, это вызвано тем, что отношения Порошенко и Пинчука испортились, о чем говорят регулярные наезды в адрес последнего со стороны Банковой и Институтской».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины. (полный список - http://static.government.ru/media/files/AHKW1WfDGrhdKbhzH1dkMLZM8gchGjla.pdf).

В соответствующем постановлении правительства РФ говорится, что оно направлено «на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений». При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.