Боевики за сутки 129 раз обстреляли позиции сил АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин сегодня на брифинге в Киеве.

«Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе остается сложной. Незаконные вооруженные формирования увеличивают количество и интенсивность обстрелов позиций наших сил и мирных населенных пунктов», - отметил он.

По его словам начиная с 18 часов вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра, незаконные вооруженные формирования открывали огонь 44 раза.

«Если днем местом наибольшего обострения оставался район Донецкого аэропорта и населенные пункты вблизи него, то к вечеру противник перенес огонь на Луганское направление - в районы населенных пунктов Кряковка, Верхняя Ольховая, Трехизбенка, Крымское и Станица Луганская. Начиная с 19.00 по этим населенным пунктам боевики нанесли 13 ударов из РСЗВ «Град», - сообщил Матюхин.

Читайте такжеВ Крыму и под Ростовом-на-Дону подготовили более 3 тысяч боевиков для переброски на Донбасс - ИСПри этом бандформирования не прекратили обстреливать позиции наших сил вблизи донецкого аэродрома. Под обстрел «Градами» попали населенные пункты Тоненькое, Красногоровка, Богдановка и Пески. Из ствольной артиллерии и гранатометов до половины третьего ночи обстреливался также новый терминал аэропорта, который наши военные покидать не собираются.

В целом же за сутки бандформирования 129 раз обстреляли позиции наших военных.

Также по его словам зафиксировано 11 случаев ведения воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кировское, Счастье, Старобельск, Тошковка, Талаковка, Сартана, Бердянск, Старый Айдар, Авдеевка и Мариуполь.

«Несмотря на сложность, ситуация находится под контролем украинских военных. В случае активизации противник получает отпор и несет потери в живой силе и технике», - уверил Матюхин.