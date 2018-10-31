Климкин рассказал, как российские пропагандисты пишут тексты для Лаврова и Захаровой

По мнению Климкина, российская сторона «катится к своей отдельной реальности».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что тексты для МИД России пишут на российских пропагандистских каналах.

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Об этом министр написал на своей странице в Twitter. По мнению Климкина, российская сторона «катится к своей отдельной реальности». Он подчеркнул, что эта реальность отличается от реальности западных стран, а также «всего адекватного мира».

«Ранее в МИД России писали тексты для пропагандистских каналов, теперь эти каналы пишут тексты для МИД», — заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, США выделили 40 миллионов на противодействие российской пропаганде.