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Климкин рассказал, как российские пропагандисты пишут тексты для Лаврова и Захаровой

10:58, 31 октября 2018
Политика
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Павел Климкин / REUTERS

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Об этом министр написал на своей странице в Twitter. По мнению Климкина, российская сторона «катится к своей отдельной реальности». Он подчеркнул, что эта реальность отличается от реальности западных стран, а также «всего адекватного мира».

«Ранее в МИД России писали тексты для пропагандистских каналов, теперь эти каналы пишут тексты для МИД», — заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, США выделили 40 миллионов на противодействие российской пропаганде.

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Теги: #Климкин#МИД#Лавров#Захарова#пропаганда