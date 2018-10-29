Эксперт предупредил об опасности, которая может прийти с Беларуси "в любой момент"

Эксперт подчеркнул, что задержания в Беларуси украинских граждан являются явным свидетельством того, что контрразведывательный режим там контролируется россиянами.

Заявления и действия Беларуси в отношении Украины кардинально отличаются. Официальному Киеву стоит помнить о взаимоотношениях Минска и Кремля, и превентивно готовиться к возможной агрессии с белорусской стороны.

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Об этом заявил эксперт-международник Руслан Осипенко, передает «Обозреватель». Он напомнил, что хотя президент Беларуси Александр Лукашенко декларирует безусловно положительное отношение к Украине, одновременно с этим его страна задерживает украинцев и голосует в ООН на стороне России.

"Я бы сделал так: мы бы тоже продолжали политику красивых слов и переговоров с Беларусью, развивали бы контакты во всех направлениях — политическом, культурном, экономическом и тому подобное. Но одновременно с этим, в действиях, мы бы готовились к тому, что в любой момент оттуда может прийти опасность", — пояснил Осипенко.

Он подчеркнул, что задержания в Беларуси украинских граждан являются явным свидетельством того, что контрразведывательный режим там контролируется россиянами.

"То есть мы должны тихо, не объявляя ничего, защищать интересы украинцев. Группировка войск там должна усиливаться, граница и ее пересечение четко контролироваться и так далее", — подытожил эксперт.