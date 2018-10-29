Украину представят в Глобальном центре инноваций Интерпола в Сингапуре

По словам Князева, работа Украины по линии Интерпола дает хорошие результаты по раскрытию международной преступности, а взаимодействие с Глобальным центром инноваций Интерпола в Сингапуре вдвое улучшит результаты.

Украина будет представлена в Глобальном центре инноваций Интерпола в Сингапуре.

Об этом шла речь на встрече министра внутренних дел Арсена Авакова и главы Национальной полиции Сергея Князева с представителями Глобального инновационного комплекса Интерпола в Сингапуре, сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

По словам Авакова, в настоящее время почти все пограничные пункты в Украине подключены к базе Интерпол, а сверка данных является стопроцентной.

«Мы, возможно, это делаем позже других, но согласно самым современным техническим стандартам. Для того чтобы мы были представлены в таких передовых центрах, как Сингапурский и могли с вами взаимодействовать», - заявил министр.

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В свою очередь Князев отметил, что работа Украины по линии Интерпола "дает хорошие результаты по раскрытию международной преступности».

«Взаимодействие нашей страны с вашим центром (Глобальный центр инноваций Интерпола в Сингапуре - УНИАН) вдвое улучшит результаты. Для нас очень важно такое сотрудничество. Кстати, министр внутренних дел Сингапура согласился рассмотреть предложение о направлении украинского офицера связи в этот центр для обмена опытом», - сказал он.

Помощник директора исполнительного отделение для Глобального комплекса инноваций Интерпол Ву Чор Пинг отметила, что работа центра направлена на борьбу с кибертерроризмом, киберпреступностью, а также с организованной преступностью.

«Эти программы отвечают потребностям и запросам стран-партнеров Интерпола. Главная наша задача - быстрый и безопасный обмен информацией по защищенным каналам, для этого мы используем специальную систему Eye 24/7, которая обеспечивает безопасный обмен информацией между участниками. У нас есть 17 баз данных, которые составляют 81 миллион различных полицейских документов. Ежедневно проводится около 13 миллионов поисков», - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, Украина и Сингапур договорились о сотрудничестве между подразделениями киберполиции двух государств. Соответствующие договоренности были достигнуты сегодня, 29 октября, на встрече Авакова и министра внутренних дел Сингапура Касивисванатана Шанмугама в Сингапуре.