БПП и «Народный фронт» призывают провести в Украине Марш мира

Фракции партий «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» призывают провести в Украине Марш мира.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента народный депутат от фракции БПП Дмитрий Лубинец подчеркнул, что к маршу должны «присоединиться все депутаты Верховной Рады, все политические деятели».

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Он подчеркнул, что таким образом общество должно продемонстрировать негативное отношение украинцев «к терроризму, к Российской Федерации».

«Все мы знаем, что идет война», - подчеркнул Лубинец.

Он также призвал украинцев во всем мире в день проведения Марша мира «организовать пикетирование посольств Российской Федерации с требованием остановить и прекратить финансирование террористов».

Лубинец подчеркнул, что имеет место особое внимание террористов к Волновахе, и вчерашний теракт был «местью».

«Волноваха никогда не снимала украинские флаги, никогда там не было идей о сепаратизме», - подчеркнул он.

Лубинец не указал, когда должен состоятся Марш мира.

В тоже время лидер фракции «Радикальной партии» Олег Ляшко сказал, что Марш мира должен пройти в воскресенье, 18 января.